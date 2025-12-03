«Дело могут пересмотреть»: Верховный суд истребовал материалы процесса о квартире Долиной

Верховный суд РФ истребовал материалы громкого дела об оспаривании сделки с квартирой Ларисы Долиной. Это означает, что решение нижестоящих инстанций, вернувших певице право собственности, могут пересмотреть. Об этом сообщает РИА Новости.

Верховный суд запросил полное досье по иску о квартире в центре Москвы. Ранее суды восстановили право собственности на нее за Ларисой Долиной, признав, что певица стала жертвой мошенников. В результате покупательница Полина Лурье потеряла и жилье, и выплаченные 112 млн руб.

Адвокаты Лурье расценивают действия ВС как сигнал: судья могла обнаружить существенные нарушения. Теперь коллегия детально изучит все обстоятельства, прежде чем вынести вердикт о передаче дела на пересмотр или об отказе. Это дает шанс на поворот в юридической истории, которая стала символом проблем на рынке недвижимости.

Ситуация привлекла внимание законодателей. В Госдуме уже обсуждают меры против подобных схем — от «периода охлаждения» в семь дней до обязательного нотариального заверения сделок. Пока идут дискуссии, Верховный суд должен определить судьбу конкретного, но показательного конфликта. Его решение может создать важный прецедент для тысяч аналогичных споров по всей стране.

