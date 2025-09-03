Мизулина сравнила концерт Крида со стриптизом

Общество

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, прокомментировала публикацию певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин). Свою критику в адрес исполнителя общественный деятель опубликовала в своем телеграм-канале.

По оценке Мизулиной, нашумевшее выступление певца на московском стадионе «Лужники» можно сопоставить со стриптизом, продемонстрированным несовершеннолетним зрителям.

«Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети, готовы написать заявления в СК. Если нравится стриптиз, можно сходить в клуб, это личное дело. Зачем тащить это на сцену с аудиторией в 86 тысяч человек, большинство из которых маленькие дети», — заявила она.

Кроме того, Мизулина подчеркнула, что данное мероприятие прошло в период проведения специальной военной операции (СВО), назвав его провокацией.

