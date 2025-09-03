Мизулина сравнила концерт Крида со стриптизом
Мизулина назвала концерт Крида стриптизом, который показали несовершеннолетним
Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, прокомментировала публикацию певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин). Свою критику в адрес исполнителя общественный деятель опубликовала в своем телеграм-канале.
По оценке Мизулиной, нашумевшее выступление певца на московском стадионе «Лужники» можно сопоставить со стриптизом, продемонстрированным несовершеннолетним зрителям.
«Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети, готовы написать заявления в СК. Если нравится стриптиз, можно сходить в клуб, это личное дело. Зачем тащить это на сцену с аудиторией в 86 тысяч человек, большинство из которых маленькие дети», — заявила она.
Кроме того, Мизулина подчеркнула, что данное мероприятие прошло в период проведения специальной военной операции (СВО), назвав его провокацией.
Ранее сообщалось, что православные активисты набросились на Егора Крида за «извращенные шоу» для детей.