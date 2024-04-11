Артисты театра порадовали особенных детей Ивантеевки весенним концертом

Дети с ОВЗ остались под ярким впечатлением от концерта «Весенняя волна», который провели в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский». Представление показали артисты музыкального театра «Дивертисмент».

Программа ансамбля «Дивертисмент» Пушкинского центра детского творчества получилась насыщенной. Детям представили творческие номера и яркие песни разной тематики. Среди них были не только песни о весне и море, но и исполнение с патриотическим уклоном.

Зрители, среди которых дети-инвалиды и ребята с ОВЗ с удовольствием послушали песни «В синем море», «Я мечтаю о море», «Весенний вальс», «Ода музыке», «Музыка моря», а также «Помните, люди!» и «А мама ждет…». Ребята получили много эмоций от концерта. Для них такие события это не только развлечение, но и способ узнать что-то новое, пообщаться с новыми людьми, а также расширить свой кругозор.

«Через такие мероприятия наши подопечные понимают, что и для них все тоже возможно: многие вещи они могут попробовать, осмыслить и даже поучаствовать в следующих музыкальных мероприятиях», — рассказала завотделением реабилитации несовершеннолетних № 1 КЦСОиР «Пушкинский» в Ивантеевке Светлана Судьина.

Руководитель детского театра «Дивертисмент» Ирина Кузьмина отметила, что программа прошла по плану, а прием в центре особенно порадовал коллектив. Они с удовольствием проведут выступление снова.

«Мы занимаемся постоянно, у нас хорошая база и большая программа, ставим уже достаточно сложные номера. Однако сегодня нас просто поразил теплый, душевный прием и замечательные зрители!», — добавила Ирина Кузьмина.

Руководитель театра также отметила, что в Центре социального обслуживания запланирован детский спектакль: юные артисты покажут постановку «Русалочка».