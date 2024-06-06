Артисты цирковой студии «Пилигрим» репетируют в парке возле ДК в Павлово-Посадском городском округе

Капитальный ремонт ДК в Павлово-Посадском городском округе не стал препятствием для артистов цирковой студии «Пилигрим». Ребята проводят репетиции в сквере рядом с ДК.

Капитальный ремонт Дворца культуры «Павлово-Покровский» стартовал 1 июня. Коллектив «Цирковой студии «Пилигрим» решил не терять время и форму. Теперь ребята встречаются у сквера, расположенного возле ДК.

На свежем воздухе они оттачивают свое мастерство — жонглируют и упражняются с обручем. Артисты репетируют все цирковые номера, реализовать которые можно в условиях сквера. За техникой выполнения следит тренер Наталия Рожковская, которая не смогла оставить ребят одних в их стремлении к совершенству.

В Дворце культуры «Павлово-Покровский» сообщили, что образцовый коллектив «Цирковая студия «Пилигрим» на время ремонта может проводить занятия на базе МОУ Гимназия и в ДК «Филимоновский».

Артисты цирковой студии «Пилигрим» будут с нетерпением ждать жителей и гостей города на своих представлениях в новом сезоне. За лето они намерены поставить много новых зажигательных номеров.