Асфальт провалился у многоквартирного дома в Кемерове

Кемеровчане сообщили на портале «Кузбасс Онлайн» о проблеме возле дома №29 по улице Николая Островского. Они прислали снимки и рассказали, где проваливается асфальт. По словам горожан, яма становится широкой под асфальтом. Дыра возникла прямо рядом с колодцем.

Администратор портала отметил, что обращение уже взяли в работу. Залатать «портал в ад» смогут в течение 14 дней. А пока кемеровчанам нужно соблюдать осторожность при пересечении участка и следить за питомцами.

Ранее сообщалось, что в Москве спасатели вытащили водителя из автомобиля с рухнувшим деревом.