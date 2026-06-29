Асфальт задымился, рельсы выгнулись: Украина поплыла от жары, которой не ждали

Аномальная жара, накрывшая Украину, начала в прямом смысле корежить транспортную инфраструктуру. Портал « РГ » передает информацию о многочисленных случаях деформации трамвайных путей и разрушения дорожного полотна в разных регионах страны. Очевидцы массово выкладывают подтверждающие кадры в сеть.

На одном из видео, снятом на Варшавской трассе в Киевской области, зафиксирован поврежденный асфальт, от которого поднимается пар. Другой ролик поступил из Винницы, где столбик термометра, судя по подписям к записи, достиг сорокаградусной отметки. Автомобилист запечатлел рельсы, которые под воздействием температуры выгнулись и потеряли форму.