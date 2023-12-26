АСИ реализует Всероссийскую программу по профориентации детей и молодежи

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке Минпросвещения РФ, Минэкономразвития РФ и АНО «Национальные приоритеты» реализует Всероссийскую программу по профориентации, самоопределению личности и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи «Классная страна».

Программа реализуется с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в регионах страны. Она направлена на интеграцию в образовательный процесс программ путешествий, которые расширят кругозор школьников и студентов, повысят их мотивацию к обучению, помогут осознанно подойти к выбору будущей профессии, сформируют гражданскую идентичность и повысят уровень приверженности родному краю.

В рамках программы с 12 декабря по 22 января в регионах страны проводятся опросы. Они организованы в формате онлайн на платформе Leader-ID для двух целевых аудиторий: «Живу в классной стране!» — опрос для детей и молодежи от 14 до 18 лет и «Я — житель своей страны!» — опрос для жителей в возрасте от 18 лет.