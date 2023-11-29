Асмус разоткровенничалась под снимком с матерью 27-летней давности

Стало известно, что актриса выложила в сеть новые фотографии. Судя по словам Кристины Асмус, на архивном кадре ей всего 8 лет. На снимке она запечатлена с мамой. «Собиралась выложить эту фотку в День матери, но тысячу раз стирала и писала буквы…», – пишет звезда.

К слову, ранее она уже рассказывала о том, что сильно «зачерствела». Оказывается, что Асмус редко общается с мамой и папой, которые не верили в ее успех. Встречного желания, как отметила знаменитость, она от родителей не видит. Об этом также пишет «Газета.ру».

Так или иначе, Кристина Асмус многое поняла для себя за все эти годы и даже написала под снимком, что начинает понимать свою маму только сейчас, в том числе и то, что самое сильное звезда получила от родительницы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Кристина Асмус шокировала публику своим новым цветом волос.