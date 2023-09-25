Кристина Асмус шокировала публику своим новым цветом волос

Как пишет портал «Дни.ру» , актриса решила сменить образ, перевоплотившись из милой блондинки в симпатичную шатенку.

Изменения во внешности – сугубо личное дело. Но когда человек известен широкой публике, всегда найдутся люди, готовые пообсуждать смену привычного образа.

Навстречу этому пошла Кристина Асмус, спросив напрямую у своих фанатов мнение касательно нового цвета волос. Многие восхитились не только обновленной внешностью, но и смелостью бывшей блондинки.

Другая же часть фанатов привыкла к светлым волосам актрисы. Они негативно высказались в ее сторону и даже попросили вернуть прежний цвет.

Так или иначе, дело сделано. Сама Асмус, видимо, совсем не жалеет о принятом решении. Ведь, как говорится, «волосы – не зубы, отрастут». И, пока есть возможность, почему бы не поэкспериментировать с внешним видом?