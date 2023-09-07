Ассоциация городов Украины заявила о возможном срыве отопительного сезона в стране

Теплоэнергетические предприятия уже прекращают подачу горячей воды. Они не готовятся к началу отопительного сезона, а вместо этого подготавливают свое банкротство.

Главой этой Ассоциации выступает мэр Киева Виталий Кличко. Представители данной организации заявили, что в ряде городов уже начали бить тревогу из-за того, что поставщики тепла вовсе не готовятся к зиме, вдобавок сокращая свои обязательства перед потребителями.

«Горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже», - сказано в заявлении, которое подготовила эта общественная организация на собственном сайте.

Предприятия теплокоммунальной энергетики на Украине ограничили в специальных обязательствах. Это означает, что у них пропала гарантированная возможность для спокойной работы. Все это грозит тем, что в разгар отопительного сезона будут возникать различные форс-мажоры.