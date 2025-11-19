Ассоциация ветеранов СВО Котельников передала военнослужащим морские контейнеры

Ассоциация ветеранов СВО городского округа Котельники передала военнослужащим в зоне специальной военной операции 18 морских контейнеров.

Их планируют использовать для строительства укрепрайонов, поскольку контейнеры прочные, мобильные и экологичные.

Руководитель ассоциации Денис Сивоконь поблагодарил всех, кто поддерживает военных, подчеркнув, что новые контейнеры помогут усилить защиту личного состава.

Ранее два контейнера были доставлены благодаря помощи местных предпринимателей. Ассоциация намерена продолжать сбор и передачу необходимых материалов.