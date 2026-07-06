Астероид размером с Челябинский метеорит летит к Земле: почему 8 июля боятся, а паники нет

Уже 8 июля астероид 2026 MO1, сопоставимый по размерам с Челябинским метеоритом, пройдет примерно в двух миллионах километров от Земли. По космическим меркам это тесное сближение, но специалисты успокаивают: объект окажется в пять раз дальше Луны, и никаких причин для внезапного изменения его орбиты нет, передает REGIONS .

Диаметр небесного тела оценивается в диапазоне от 15 до 60 метров. Нижняя граница делает его похожим на Челябинский метеорит, верхняя — приближает к гипотетическим размерам Тунгусского тела. Падение такого астероида нанесло бы значительный ущерб, однако в этот раз все обойдется. Вместе с тем астрофизики напоминают, что 2026 MO1 совершает оборот вокруг Солнца примерно за три года и после 2028-го вернется к Земле вновь — тогда специалистам опять придется оценивать безопасность нового сближения.

Повышенное внимание к объекту объясняется его принадлежностью к околоземным астероидам: орбита пересекает траектории Земли, Марса и иногда Венеры. Именно к этой группе относился и Челябинский метеорит. При этом, по словам экспертов, действенных способов борьбы с угрожающими планете астероидами на сегодняшний день нет — против них малоэффективны даже атомные бомбы.