AstraZeneca проиграла спор о дженерике дапаглифлозина: Верховный суд отказал в пересмотре дела

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca потерпела окончательное поражение в судебном споре с российским производителем «Акрихин» о праве выпускать дженерик препарата для лечения сахарного диабета «Форсига» (действующее вещество — дапаглифлозин). Верховный суд РФ отказал иностранной компании в пересмотре дела, что поставило точку в двухгодичном разбирательстве.

Суть спора заключалась в том, что AstraZeneca пыталась заблокировать введение в гражданский оборот российского аналога «Фордиглиф», который входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Иностранная компания направляла письма в региональные министерства здравоохранения, утверждая, что предложение дженериков для государственных закупок нарушает ее патентные права. Однако российская компания «Акрихин» настояла на том, что патенты, на которые ссылается AstraZeneca (№ 2262507 и № 2337916), утратили силу и перешли в общественное достояние. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в декабре 2025 года полностью удовлетворил требования «Акрихина», признав действия AstraZeneca актом недобросовестной конкуренции.

Кассационная инстанция СИП в марте 2026 года оставила это решение без изменений, а Верховный суд РФ в июне 2026 года отказал AstraZeneca в передаче кассационной жалобы на рассмотрение коллегии.

В «Акрихине» заявили, что экономия госбюджета при закупке отечественного аналога может превышать 2,5 миллиарда рублей в год, что позволит дополнительно закупать около 1,5 миллиона упаковок препарата и обеспечивать годовым курсом терапии более 130 тысяч пациентов.

AstraZeneca, в свою очередь, выразила категорическое несогласие с решением суда. В компании заявили, что оно создает опасный прецедент, ставящий под угрозу защиту прав интеллектуальной собственности и развитие фармацевтических инноваций.

Стоит отметить, что аналогичные требования к AstraZeneca предъявила компания «Алиум», входящая в «Биннофарм Групп». Рассмотрение ее иска назначено на 23 июня 2026 года.