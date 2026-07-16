Астролог Борщ предупредила о волне катаклизмов из-за солнечного затмения: что ждет планету 11 и 12 августа

Астролог Татьяна Борщ в беседе с « Абзацем » предупредила, что на планету надвигается волна природных катаклизмов, связанная сразу с тремя важными космическими событиями, главным из которых станет солнечное затмение 12 августа.

По её словам, текущие погодные перекосы и участившиеся землетрясения вызваны сложным положением планет, которое в индийской традиции называется Калайда-Сарпа-Йога. Ситуацию временно усугубляет ретроградный Меркурий, который до 25 июля тормозит дела и плодит ложную информацию, но к середине августа он наберёт скорость и к затмению обстановка начнёт улучшаться.

Сами дни затмения — 11 и 12 августа — Борщ назвала опасными. Она прогнозирует сильные природные катаклизмы, особенно пожары и аномальную жару в южных регионах и Европе. При этом затмение она охарактеризовала как мощную силовую точку, требующую от людей максимальной концентрации и бережного отношения к здоровью. Пожилым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами со спиной и суставами астролог посоветовала снизить физическую активность и отказаться от спорта. Все важные решения, по её мнению, нужно детально обдумать заранее, а сам период принесёт ясность в личной жизни и политике: придётся либо окончательно расстаться, либо помириться.