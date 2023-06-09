Астролог Дараган назвал точную дату окончания спецоперации на Украине

В интервью телеведущему Андрею Малахову в его одноименном шоу на телеканале «Россия-1» астролог Константин Дараган заявил, что СВО на Украине продолжится не один год и россиянам с украинцами придется долго выяснять отношения военным путем.

По словам Дорогана, уже через год произойдут некие судьбоносные решения, однако спецоперацию они не прекратят. Кроме того, конфликт РФ и США будет только усиливаться.

«Политическое противостояние надолго, оно до 2040 года. Сама спецоперация закончится в 2025-2026 году. В 2024-м уже будут приняты какие-то решения. Затем произойдет перелом, после которого движение пойдет в другую сторону», – поделился Дараган.

Он также рассказал, что мир входит в новую эпоху, которая будет стабилизироваться в течение ближайших 20 лет.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.