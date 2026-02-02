Астрологи назвали знаки зодиака, которым беременность в коридор затмений принесет удачу

По словам астролога Анны Гриньковой, это время, когда судьба может нарисовать четкие линии будущего. Для некоторых знаков зодиака это период испытаний, для других — уникальный шанс перезагрузить свою жизнь.

В частности, двум знакам — Козерогу и Раку — астролог дала специфические рекомендации, связанные с возможностью беременности.

Для Козерогов, чья жизнь часто напоминает постоянное восхождение по карьерной лестнице, но может страдать от недостатка эмоционального наполнения, решение о ребенке в этот период может рассматриваться как способ смягчить излишний контроль. Это позволяет перенаправить энергию с внешних достижений на глубокие личные цели.

Считается, что таким образом может запуститься «белая полоса» не в карьере, а в душевном состоянии, и Вселенная начнёт поддерживать Козерога принципиально новым образом.

Для Рака, являющегося символом материнства, но нередко поглощенного заботой о других в ущерб себе, беременность в коридор затмений будет связано с мощным импульсом к осознанию собственной ценности и самореализации. Этот шаг может помочь сместить фокус внимания с прошлого на будущее, пробудив внутреннюю силу и решимость.

«Белая полоса» запускается через метафорическое «оплодотворение» себя самой, когда Рак становится центром собственной вселенной, что, согласно астрологическим представлениям, притягивает поддержку и гармонию.

Общие рекомендации на этот период для большинства знаков сводятся к осторожности: это не лучшее время для активных инициатив, стоит расслабиться и позволить событиям идти своим чередом. Однако при этом важно сохранять бдительность, чтобы вовремя заметить и нейтрализовать возможных конкурентов. Лишь немногие, так называемые «единицы», смогут в это время ярко проявить свои лучшие качества и даже получить повышение.

