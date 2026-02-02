Астрологи назвали знаки зодиака, которым беременность в коридор затмений принесет удачу
Астролог Гринькова: Козерогам и Ракам нужно забеременеть в коридор затмений
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Астрологи обращают внимание на особый период под названием «коридор затмений», который считается мощным порталом трансформации.
По словам астролога Анны Гриньковой, это время, когда судьба может нарисовать четкие линии будущего. Для некоторых знаков зодиака это период испытаний, для других — уникальный шанс перезагрузить свою жизнь.
В частности, двум знакам — Козерогу и Раку — астролог дала специфические рекомендации, связанные с возможностью беременности.
Для Козерогов, чья жизнь часто напоминает постоянное восхождение по карьерной лестнице, но может страдать от недостатка эмоционального наполнения, решение о ребенке в этот период может рассматриваться как способ смягчить излишний контроль. Это позволяет перенаправить энергию с внешних достижений на глубокие личные цели.
Считается, что таким образом может запуститься «белая полоса» не в карьере, а в душевном состоянии, и Вселенная начнёт поддерживать Козерога принципиально новым образом.
Для Рака, являющегося символом материнства, но нередко поглощенного заботой о других в ущерб себе, беременность в коридор затмений будет связано с мощным импульсом к осознанию собственной ценности и самореализации. Этот шаг может помочь сместить фокус внимания с прошлого на будущее, пробудив внутреннюю силу и решимость.
«Белая полоса» запускается через метафорическое «оплодотворение» себя самой, когда Рак становится центром собственной вселенной, что, согласно астрологическим представлениям, притягивает поддержку и гармонию.
Общие рекомендации на этот период для большинства знаков сводятся к осторожности: это не лучшее время для активных инициатив, стоит расслабиться и позволить событиям идти своим чередом. Однако при этом важно сохранять бдительность, чтобы вовремя заметить и нейтрализовать возможных конкурентов. Лишь немногие, так называемые «единицы», смогут в это время ярко проявить свои лучшие качества и даже получить повышение.
