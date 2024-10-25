Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» приводнился в Мексиканском заливе

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе после 34-часового автономного полета. Об этом говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Экипаж, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, встретила команда поисково-спасательного судна SpaceX, которая сразу же приступила к подготовке капсулы к подъему из воды с помощью гидравлического подъемного устройства.

42-летний Гребенкин, впервые совершивший полет в космос, стал частью миссии Crew-8 в рамках соглашения России и США о перекрестных полетах. Он прибыл на Международную космическую станцию (МКС) на борту Crew Dragon в марте 2024 года.

Гребенкин родом из Кемеровской области. Он является выпускником Иркутского военного авиационного инженерного института и Московского технического университета связи и информатики. С января 2021 года Гребенкин занимает позицию космонавта-испытателя в отряде «Роскосмоса».

Возвращение Crew Dragon прошло не без трудностей. Корабль должен был вернуться на Землю несколько дней назад, однако его спуск задержался из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ураганом «Милтон».

В отличие от российских «Союзов», которые приземляются на землю и требуют работы двигателей для посадки, Crew Dragon осуществляет приводнение в Атлантике без помощи двигателей.

Ранее сообщалось, что не полетевший из-за насморка в космос космонавт Андрей Бабкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил главу государства привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья, чтобы выяснить законность причин исключения его из летнего состава.