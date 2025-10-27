Астрономическое шоу в небе: где в Подмосковье увидеть Охотничье суперлуние

Жители Подмосковья 5 ноября 2025 года станут свидетелями уникального астрономического события — Охотничьего суперлуния, когда полнолуние совпадет с максимальным сближением Луны и Земли. Подробнее об этом рассказал REGIONS астрофизик Игорь Чашей из Пущинской радиоастрономической обсерватории.

По данным эксперта, в 16:20 по московскому времени Луна достигнет полной фазы, а около 01:30 ночи 6 ноября окажется на минимальном за год расстоянии от Земли — менее 356 тысяч километров. Это визуально увеличит лунный диск на 7-10% и сделает его на 17% ярче по сравнению с обычным полнолунием, создав эффект «холодного и яркого» свечения.

«На практике заметить разницу не всегда просто невооруженным глазом, однако при ясной погоде визуальный эффект бывает очень выразительным», — сообщил Чашей.

Выбор мест для видимости также важен. Эксперт рекомендует локации с хорошим горизонтом и минимальной световой загрязненностью. Также подойдут открытые береговые линии рек и озер, территории near Истры и Волоколамска, а также парковые зоны и возвышенности с панорамным обзором. Наилучшее время для наблюдений — вечер 5 ноября, когда поднимающийся над горизонтом лунный диск создает максимальный визуальный эффект «лунной иллюзии».

При этом для полноценного просмотра не требуется специального оборудования — явление хорошо видно невооруженным глазом при условии ясной погоды.

Отметим, что историческое название «Охотничья Луна» восходит к традициям Северной Америки и Европы, где ноябрьское полнолуние помогало охотникам отслеживать дичь на опустевших после сбора урожая полях.

