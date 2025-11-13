Астрономы показали, как мертвое Солнце однажды поглотит Землю и соседей

Астрономы из обсерватории имени В. М. Кека на Гавайях зафиксировали редкое космическое явление — мертвая звезда, похожая на Солнце, поглотила остатки своей планеты спустя более 3 млрд лет после превращения в белого карлика. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, передает Planet Today.

Ученые обнаружили в атмосфере белого карлика 13 тяжелых элементов — это рекорд для подобных звезд, богатых водородом. По данным команды, звезда поглотила планету диаметром около 200 км, имевшую металлическое ядро и каменистую мантию, аналогичную земной.

По словам астрофизика Эрики Ле Бурдэ из Монреальского университета, такое запоздалое разрушение планеты ставит под сомнение существующие модели эволюции планетных систем. Она отметила, что «это открытие показывает, насколько сложны процессы, происходящие даже спустя миллиарды лет после смерти звезды».

Исследователи предполагают, что наша Солнечная система может ожидать подобная судьба через 5 млрд лет, когда Солнце сбросит внешние слои и превратится в белого карлика. Соавтор работы Джон Дебес из Научного института космического телескопа в Балтиморе добавил, что неустойчивость орбит планет могла сохраниться и спустя миллиарды лет после гибели звезды.

Ученые планируют использовать данные телескопов Gaia и Джеймса Уэбба, чтобы выяснить, вызвали ли разрушение планеты орбитальные столкновения с другими крупными телами, подобными Юпитеру. Эти исследования помогут понять долгосрочные изменения в мертвых планетных системах и проследить судьбу миров, подобных Земле.

