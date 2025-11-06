Розовая иллюзия: физик раскрыл природу необычного неба над Подмосковьем

Жители Балашихи в начале ноября стали свидетелями необычного атмосферного явления: вместо привычных серых туч небо над городом окрасилось в нежные розовые тона. В Сети стали строить разные теории — от химических выбросов до мистических совпадений. Однако все оказалось проще, о чем в беседе с REGIONS рассказал почетный доктор наук Сергей Чумаков, преподаватель колледжа «Энергия».

Многочисленные видео, мгновенно разлетевшиеся по социальным сетям, запечатлели розовую дымку на рассвете, облака пастельных оттенков и даже полную луну, приобретшую неестественный розовый отлив. Очевидцы, например, жительница микрорайона Южный Валентина Мирилко, отмечают, что осенью таких насыщенных цветов в подмосковном небе они не припоминают. После нескольких недель пасмурного октября яркие краски стали для многих неожиданным и волнующим подарком.

Эксперт Сергей Чумаков дал исчерпывающее объяснение феномену, сразу отбросив версии о возможном химическом загрязнении. Ученый заверил, что происхождение розовых облаков исключительно природное и связано с оптическим эффектом. Ключевыми условиями для такого «представления» являются специфические погодные условия, характерные для переходных сезонов — осени и весны. Решают разность температур и влажность воздуха.

«Далее свет солнца, который преломляется, проходя через толщу атмосферы у горизонта, просто рассеивается на облаках низкой плотности или тумане — так красные лучи заката или восхода словно „разбавляются“ и облака приобретают отчетливый розоватый оттенок», — объяснил физик.

По сути, розовые облака — это гибрид заката и тумана, где кристально чистый воздух после долгих дождей выступает в роли идеального холста. Явление это кратковременное. По прогнозам синоптиков, уже к выходным облачность над Московским регионом уплотнится, и небо вернет свою стандартную палитру. Однако у жителей Подмосковья еще есть шанс стать зрителями этого естественного спектакля — последние «сеансы» ожидаются в четверг вечером и в ночь на пятницу.

