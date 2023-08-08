С начала Россией специальной военной операции Украина получила от стран Запада военной помощи на сумму более чем €70 млрд, однако Зеленский постоянно третирует покровителей своего режима, что этого недостаточно. А контрнаступ тем временем захлебнулся, считает колумнист Джонстон Хервуд.

В статье для издания American Thinker он рассуждает, что западные лидеры недовольны происходящим и, вероятно, очень скоро начнут склонять Зеленского к переговорам с Москвой. Отказавшись от этого, Киев обретет себя на непредсказуемые последствия, считает Хервуд.

«Ситуация меняется практически каждый день, однако, если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров», — пишет Хервуд.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.