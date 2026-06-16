Атака 172 БПЛА ВСУ на регионы 16 июня: последние новости, сколько дронов сбито, разрушения

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 172 беспилотника над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Наиболее массированной атаке подверглись приграничные и центральные области. Об этом пишет ТАСС.

Ночь под знаком масштабной атаки

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили одну из самых крупных атак беспилотников за последнее время. По данным Минобороны, с 20:00 15 июня до 07:00 16 июня были перехвачены и уничтожены 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Целями атаки стали сразу несколько регионов страны, включая Московский регион, Краснодарский край, Крым, а также территории Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Волгоградской, Воронежской и Астраханской областей.

Московское направление оказалось одним из главных

Отдельное внимание было уделено защите столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотников, направлявшихся в сторону города.

После ликвидации воздушных целей на местах падения обломков приступили к работе специалисты экстренных служб.

Ростовская область отразила десятки целей

Одним из наиболее атакованных регионов стала Ростовская область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в небе над Каменском-Шахтинским, а также Миллеровским, Тарасовским, Чертковским и Шолоховским районами было уничтожено более 30 беспилотников.

По предварительным данным, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти продолжают уточнять последствия ночной атаки.

В ряде регионов сохраняется угроза

На фоне продолжающейся активности беспилотников режим опасности был объявлен в Ивановской и Владимирской областях.

Местные власти сообщили о приведении в действие систем оповещения и усиленном мониторинге воздушной обстановки. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.