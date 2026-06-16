Что обнаружили ревизоры в коммунальных тарифах по всей стране: ФАС выявила жесткие нарушения

Проверки ФАС и Генпрокуратуры выявили сотни нарушений при установлении коммунальных тарифов в российских регионах. Часть средств, необоснованно включенных в платежи, направят на модернизацию объектов ЖКХ, пишет Om1: Новости Новосибирск.

Проверки охватили большинство регионов страны

Федеральная антимонопольная служба совместно с Генеральной прокуратурой провела масштабную проверку в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С начала года контрольные мероприятия состоялись в 84 регионах России.

По итогам работы нарушения были обнаружены в 65 субъектах страны.

Сотни тарифных решений признаны проблемными

Специалисты выявили 801 решение по тарифам на теплоснабжение и водоснабжение, принятое с нарушением действующих требований. Основные претензии связаны с передачей государственного имущества компаниям без проведения обязательных конкурсных процедур.

Миллиарды рублей потребовали направить на модернизацию

В ходе проверки было установлено, что около 4 млрд рублей оказались включены в тарифы без достаточных экономических оснований. Регулятор потребовал до 1 октября 2026 года направить эти средства на реализацию инвестиционных программ по обновлению коммунальной инфраструктуры.

Если подтверждения целевого использования средств не последует, деньги исключат из тарифных расчетов.

Износ сетей оказался в центре внимания

В ФАС отметили, что организации, получившие имущество для работы в коммунальной сфере, не всегда инвестировали средства в модернизацию объектов. Такая практика создает риски дальнейшего износа сетей и может негативно сказаться на качестве услуг для населения.

Контроль за тарифами продолжается

По итогам проверок, проведенных во второй половине 2025 года в сферах электроэнергетики и ЖКХ, ведомство выдало 62 предписания. Общий объем средств, исключенных из тарифов как необоснованных, достиг 6,59 млрд рублей.