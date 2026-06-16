Александр Тихонов раскритиковал сборную России по футболу
Олимпийский чемпион Тихонов: «Россия бы проиграла японцам минимум в пять мячей»
Фото: [ФИФА]
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с Metaratings.ru скептически высказался о шансах сборной России по футболу, если бы она получила право выступить на чемпионате мира по футболу.
Прославленный биатлонист рассказал, что он смотрел матч Нидерланды — Япония, и его восхитила японская команда, сыгравшая с сильной европейской сборной вничью — 2:2.
«Японцы на полголовы ниже ростом, но как они сыграли, молодцы! При том такие маленькие! Это просто бомба, фантастика. Я даже не представляю, как наши сыграли бы с японцами. Думаю, проиграли бы минимум в пять мячей», — сказал Тихонов.
При этом он признался, что вообще не смотрит российский футбол.
На чемпионате мира по футболу игровой день 15 июня был отмечен целым рядом неожиданных результатов. В частности, один из главных фаворитов турнира сборная Испании не смогла обыграть команду Кабо-Верде.