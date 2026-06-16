Александр Тихонов раскритиковал сборную России по футболу

«Японцы на полголовы ниже ростом, но как они сыграли, молодцы! При том такие маленькие! Это просто бомба, фантастика. Я даже не представляю, как наши сыграли бы с японцами. Думаю, проиграли бы минимум в пять мячей», — сказал Тихонов.