«Озеро в аренде на 49 лет»: природоохранное ведомство заинтересовалось свадьбой Иды Галич у Мидаграбинского озера

Блогер и телеведущая Ида Галич официально стала женой бизнесмена Олега Ледвича. Пара зарегистрировала брак в Москве, а на следующий день отправилась в Северную Осетию — на берег Мидаграбинского озера, где устроили свадебное торжество. Это место известно бирюзовой водой и горными пейзажами, но именно оно стало причиной скандала, пишет Teleprogramma.org.

Фото: [ соцсети ]

В интернете разгорелись споры: одни поклонники восхищались выбором локации, другие считали, что Ида вредит природе. Особое возмущение вызвало то, что туристов не пускали к озеру во время свадьбы.

В Сети распространился ролик, где охранник говорит туристу, что озеро находится в аренде на 49 лет. Пользователи требуют выяснить законность передачи места частному лицу.

Природоохранное ведомство уже заинтересовалось свадьбой из-за возможных нарушений законодательства. Инспекторы предупредили, что при выявлении нарушений будут применены меры административного воздействия.

Сама Ида опровергает слухи о том, что участок расчищали бульдозерами. По ее словам, она только помогла убрать мусор, который годами валялся в Урочище Джимара. Блогер назвала ущелье особенным для себя, объяснив это своими корнями.

Ведущими на свадьбе стали юмористы Александр Гудков и Денис Дорохов. Ида объяснила, что выбрала их, потому что хотела избежать пафосных речей и добавить самоиронии в торжество.

Ранее сообщалось, что гроза и ливни чуть не сорвали свадьбу Иды Галича и Олега Ледвича.