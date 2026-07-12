Критическая ситуация: шторм лишил электричества 8 тысяч семей в Прибалтике
Elektrilevi: энергосети Эстонии пострадали от мощного субботнего шторма
В Эстонии в субботу из-за разгула стихии свыше 8 тыс. домохозяйств столкнулись с полным прекращением подачи электроэнергии. Данные сведения были официально подтверждены оператором местных энергосетей Elektrilevi, пишет РИА Новости.
География и динамика распространения шторма
Согласно информации, размещенной на интерактивной карте компании Elektrilevi, в первую очередь от удара стихии пострадали северо-восточные и юго-восточные районы республики. При этом метеорологические прогнозы и текущая ситуация свидетельствуют о том, что шторм продолжает свое движение по территории всей страны, из-за чего риск дальнейших отключений сохраняется для других регионов.