Критическая ситуация: шторм лишил электричества 8 тысяч семей в Прибалтике

География и динамика распространения шторма

Согласно информации, размещенной на интерактивной карте компании Elektrilevi, в первую очередь от удара стихии пострадали северо-восточные и юго-восточные районы республики. При этом метеорологические прогнозы и текущая ситуация свидетельствуют о том, что шторм продолжает свое движение по территории всей страны, из-за чего риск дальнейших отключений сохраняется для других регионов.