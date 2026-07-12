Летний прогноз: какая погода ждет жителей Башкирии в начале недели

В период с 11 по 13 июля на большей части территории Республики Башкортостан прогнозируется прохождение атмосферных фронтов, которые принесут типичные для сезона погодные условия. Об этом передает ufa.aif.ru со ссылкой на Башгидромет.

Грозы и град в субботу

В субботу, 11 июля, помимо кратковременных дождей и грозовой активности, синоптики предупреждают о вероятности выпадения града. Температурный фон днем составит от +27 до +32°, при этом на северо-западе региона будет прохладнее — около +22°.

Ослабление осадков и снижение температуры

В воскресенье и понедельник интенсивность осадков начнет снижаться, они проявятся лишь в виде небольших дождей и локальных гроз. В ночное время столбики термометров будут держаться на уровне +13…+18°. В воскресенье дневная температура еще удержится в диапазоне +27…+32°, однако к понедельнику, 13 июля, воздух прогреется уже до +24…+29°.