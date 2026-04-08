Атака БПЛА 8 апреля на регионы России: последние новости, сколько дронов сбито

За последние сутки российские регионы подверглись массированным ударам со стороны Украины. В Курской области перехвачено 17 дронов, а в Александровском районе Владимирской области попадание беспилотника привело к гибели семьи.

Массовый налет на Курскую область

В период с утра 5 апреля по раннее утро 6 апреля системы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали над территорией Курской области 17 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что противник также 13 раз открывал артиллерийский огонь по населенным пунктам, из которых ранее были отселены жители. Кроме того, зафиксировано 4 случая сброса взрывных устройств с дронов.

Последствия атак затронули несколько районов. В Беловском районе, в селе Белица, получил травмы местный житель, а один частный дом был полностью уничтожен огнем. В Рыльске зафиксированы повреждения одного жилого строения и 2 легковых автомобилей. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Трагедия в Александровском районе

Более тяжелые последствия имела атака в Александровском районе Владимирской области, произошедшая в ночь на 7 апреля. Глава региона Александр Авдеев подтвердил, что беспилотник ударил в жилой дом, рассчитанный на 2 квартиры. В результате инцидента погибли двое взрослых и 7-летний мальчик.

Единственной выжившей в пострадавшей семье оказалась 5-летняя дочь, которую госпитализировали с ожогами. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, она передана на попечение родственникам. Соседи, проживавшие во второй половине дома, не пострадали. Возгорание, возникшее на месте происшествия, было оперативно потушено сотрудниками МЧС.