Атака БПЛА на Кубань 14 июля 2026: последние новости, что известно к этому часу

В ночное время суток дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ пресечена масштабная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. По официальным данным, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено в общей сложности 288 украинских БПЛА. Основной удар пришелся на территорию Краснодарского края, где падение обломков привело к локальным повреждениям гражданской инфраструктуры и жилого фонда, пишет Life.ru.

Последствия падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Как сообщили в региональном оперативном штабе, фрагменты сбитых аппаратов обнаружены в нескольких муниципальных образованиях края. Специальные и оперативные службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий на местах.

Северский район. Зафиксированы наиболее серьезные инциденты. Падение фрагментов дронов вызвало локальное возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг горючего, к настоящему моменту пожар полностью потушен. Из района поступило 16 официальных заявок о повреждениях частных жилых домовладений. Пострадали два местных жителя, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Станица Анапская. В результате падения обломков и воздействия ударной волны повреждения различной степени получили четыре частных дома. В зданиях выбито остекление, зафиксированы повреждения стен. Среди населения пострадавших нет.

Станица Марьянская (Красноармейский район). Местные жители подали две заявки о повреждениях. Зафиксированы точечные разрушения стен и разбитые окна в жилом секторе.

Геленджик. Отмечено выбивание стекол в нежилом здании, расположенном в непосредственной близости от одного из мест размещения. Граждане не пострадали.

Отражение налетов в других регионах России

Помимо Краснодарского края, дежурные расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали воздушные цели в ряде других субъектов страны: