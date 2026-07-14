Стало известно, где и когда простятся с народным артистом РФ Юрием Смирновым

В Москве 16 июля состоится церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым, который ушел из жизни 11 июля у себя дома. Ему было 87 лет.

Как сообщает aif.ru, гражданская панихида пройдет на Основной сцене Театра на Таганке, где актер прослужил больше полувека. Церемония начнется в 11:00 мск, а в 13:00 мск тело предадут земле на Троекуровском кладбище.

Для коллег и поклонников смерть Юрия Смирнова стала настоящим потрясением. Он продолжал активно работать, выходил на сцену и до последних дней не терял творческой формы. В августе Театр на Таганке должен был показать спектакль с участием актера, но этим планам не суждено было сбыться.

Смирнов был одним из тех, кто стоял у истоков театра, — он служил в его труппе с 1963 года, сразу после окончания Театрального училища имени Б. Щукина.

За свою долгую творческую жизнь артист создал десятки незабываемых образов на сцене и в кино. На театральных подмостках он блистал в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Живой» и многих других. Его кинематографическое наследие включает более 70 проектов — зрители запомнили его по ролям в «Бумбараше», «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго», «Белых одеждах», «Вечном зове» и «На углу у Патриарших».

Ранее народная артистка РСФСР Тамара Семина почтила память Юрия Смирнова.