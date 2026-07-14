До 30% водителей игнорируют поворотники: автоинструктор из Подмосковья объяснил, почему это опасно

Каждый водитель знает: в автомобиле есть рычажок под рулем, который включает поворотники. Однако, по оценкам экспертов, до 30% водителей не пользуются ими или делают это неправильно. Одни забывают, другие считают, что «и так видно», третьи просто игнорируют. Но поворотники — это не просто кнопка, а средство коммуникации на дороге, которое может спасти жизнь. О том, почему важно пользоваться поворотниками и как делать это правильно, REGIONS рассказал руководитель автошколы из Подмосковья Сергей Романов.

По словам автоинструктора, поворотники — это язык, на котором водители общаются друг с другом. Когда сигнал не включен, водитель не просто нарушает правила — он вводит в заблуждение других участников движения, создает аварийную ситуацию и рискует не только собой, но и окружающими.

«Поворотник — это не просто лампочка, которая мигает. Это сигнал о том, что вы собираетесь сделать. Когда вы его не включаете, вы лишаете других водителей информации. Они не знают, куда вы поедете, и принимают решения наугад. Это одна из главных причин ДТП, которые можно было бы предотвратить одним движением пальца», — говорит Сергей Романов.

Автоинструктор выделяет несколько причин, по которым водители игнорируют поворотники.

Первая — привычка и невнимательность: многие просто забывают включить сигнал, особенно при выполнении привычных маневров. Движение становится автоматическим, и мозг не фиксирует необходимость сигнализировать.

Вторая — самоуверенность: некоторые считают, что «и так видно», куда они собираются повернуть, особенно это характерно для опытных водителей.

Третья — лень: включение поворотника требует усилия, и некоторые не хотят делать это лишний раз, особенно в пробках или при частых маневрах.

Четвертая — незнание правил: некоторые водители не знают, что поворотник нужно включать не только перед поворотом, но и при перестроении, развороте и даже при объезде препятствия.

Эксперт рекомендует включать поворотники за 5–10 секунд до начала маневра — этого времени достаточно, чтобы другие водители успели среагировать. Также важно отключать сигнал после завершения маневра, чтобы не вводить в заблуждение других участников движения (в большинстве автомобилей это происходит автоматически). Поворотник необходимо включать при повороте налево или направо, перестроении из одной полосы в другую, развороте, выезде с места стоянки, остановке у обочины и при объезде препятствия.

«Никогда не полагайтесь на то, что другие водители „догадаются“. Даже если вы едете в крайнем ряду и кажется, что никто не помешает, всегда включайте поворотник. Это может спасти жизнь вам и другим», — подчеркивает Сергей Романов.

За отсутствие сигнала поворота предусмотрен штраф по статье 12.14 КоАП РФ. Если поворотник включен, но водитель не убедился в безопасности маневра, это также может быть расценено как нарушение.

«Штраф — это не самая страшная проблема. Самое страшное — это авария, которая может случиться из-за того, что вы не включили поворотник», — подводит итог Сергей Романов.

Поворотники спасают жизнь, делая движение предсказуемым: другие водители понимают намерения и могут адаптировать свое поведение. Сигнал предупреждает не только водителей, но и пешеходов о маневре — это особенно важно в городах, где пешеходы часто переходят дорогу в неположенных местах. По статистике, включение поворотника перед маневром снижает риск ДТП на 30–40%. Это простой способ сделать дорогу безопаснее для всех.

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