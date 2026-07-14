«Ростов» пополнился полузащитником «Зенита»

23-летний футболист является воспитанником «Зенита», но большую часть своей карьеры провел по арендам. Михайлов выступал за немецкий «Шальке», «Пари НН» и «Оренбург», за каждый из этих клубов он провел матчей больше, чем за основную команду «Зенита».

В минувшем сезоне Михайлов сыграл шесть матчей в Кубке России, сделав голевую передачу, а также появился на одну минуту в игре РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Ростов» проведет стартовый матч нового сезона РПЛ 25 июля в гостях с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что бразильский «Ботафого» уменьшил цену на полузащитника Данило, которым интересуется «Зенит».