«Ростов» пополнился полузащитником «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Михайлов перешел в «Ростов»
Фото: [ФК «Зенит»]
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе центрального полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова. О деталях контракта не сообщается.
23-летний футболист является воспитанником «Зенита», но большую часть своей карьеры провел по арендам. Михайлов выступал за немецкий «Шальке», «Пари НН» и «Оренбург», за каждый из этих клубов он провел матчей больше, чем за основную команду «Зенита».
В минувшем сезоне Михайлов сыграл шесть матчей в Кубке России, сделав голевую передачу, а также появился на одну минуту в игре РПЛ с «Пари НН» (2:0).
«Ростов» проведет стартовый матч нового сезона РПЛ 25 июля в гостях с «Оренбургом».
Ранее сообщалось, что бразильский «Ботафого» уменьшил цену на полузащитника Данило, которым интересуется «Зенит».