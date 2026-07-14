Во Фрязине на 65% завершили капремонт дошкольного отделения СОШ № 3

На улице Попова в подмосковном Фрязино продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина, подрядчик завершает фасадные работы, ведет внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей — стройготовность достигла 65%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, к работам привлечены 30 рабочих и три единицы техники. В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что площадь здания составляет 856 кв. м, работы в нем проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

В детском саду обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только. Ремонт завершат до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.