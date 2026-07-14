Последнее мозаичное панно СССР в Ногинске: уникальную находку обнаружили на стене бывшего завода

В Ногинске местные жители совершили неожиданное открытие. На фасаде одного из производственных корпусов бывшего завода, ныне сдаваемого под офисные помещения, обнаружилось монументальное мозаичное панно советских времен, сообщил REGIONS.

Известие об этой находке, распространившееся по городским пабликам после публикации одного из горожан, вызвало у жителей смешанные чувства — ностальгию и одновременно беспокойство. Автор поста с сожалением констатировал: скорее всего, обнаруженное панно — последний сохранившийся в городе образец монументальной мозаики советской эпохи.

«Это не просто украшение; это визуальный манифест эпохи, которая верила в силу созидательного труда. В отличие от современных баннеров, напечатанных за час, создание такого панно требовало участия художников-монументалистов, инженеров и бригады мастеров-отделочников. Мозаики советского периода создавались из долговечных материалов — смальты, натурального камня, керамики. Они были призваны служить столетиями, являясь неотъемлемой частью архитектурного ансамбля», — пояснил богородский краевед Александр Иванов.

Само здание представляет собой типичный образец промышленной архитектуры тех лет. Однако на его торцевой стене неожиданно раскрывается совсем иной мир — красочный фрагмент утопического прошлого среди серой обыденности настоящего.

«При переоборудовании старых заводов и ДК новые владельцы часто рассматривают мозаики как пережиток прошлого, не вписывающийся в современный дизайн-код. Их либо закрашивают краской, либо сбивают перфоратором. Уличные панно страдают от влаги, перепадов температур и выветривания. Без должного ухода осыпающаяся смальта быстро превращает шедевр в бесформенное пятно», — говорит краевед Иванов.

Как сообщили в Московском областном отделении ВООПИК, официальный статус объектов культурного наследия в регионе присвоен лишь четырем произведениям монументальной живописи как самостоятельным памятникам. В действительности же таких мозаичных полотен по области насчитываются сотни, и подавляющее большинство из них не защищены ни от времени, ни от человеческого равнодушия.

«Мы уже потеряли уникальные росписи в Пущине, сграффито во многих городах области. Процесс уничтожения шел последние тридцать лет, и сейчас мы остались с крохами. Найденное панно — это последний крупный свидетель уходящей эпохи в нашем городе», — пояснил эксперт.

Многие владельцы зданий, по словам экспертов, даже не подозревают, что являются обладателями произведений, представляющих историческую и культурную ценность. Арендаторы же воспринимают мозаичную стену просто как стену. Ответственность за ее сохранность никто на себя не берет — у объекта нет хозяина, который был бы лично заинтересован в поддержании его состояния.

«Нужно добиваться постановки хотя бы самых ценных работ на учет как выявленных объектов культурного наследия. Да, это бюрократический процесс, но он дает юридическую защиту. Представьте, если бы владелец этого бизнес-центра привел панно в порядок, подсветил его и сделал своей визитной карточкой? Это же готовый арт-объект, точка на туристической карте города. Люди едут смотреть на первый памятник Ленину, почему бы им не показать последнюю мозаику», — предположил Александр Иванов.

Специалисты предлагают не откладывать решение проблемы: необходимо провести обследование всех бывших фабрик, домов культуры, школ и больниц округа, чтобы составить полный реестр уцелевших мозаичных композиций. В рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», направленной на сохранение и приумножение исторического наследия, может быть разработан отдельный комплекс мер по спасению этого уникального уличного декора.

Ранее сообщалось, что в Красногорске при капремонте детского сада сохранят художественное панно советского периода.