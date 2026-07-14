В Московской области зарегистрировали более 31 тыс. преступлений

По итогам шести месяцев 2026 года в Подмосковье зарегистрировали более 31,4 тыс. преступлений, что на 12,4% меньше показателя прошлого года. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Более 5,3 тыс. преступлений были совершены в общественных местах, свыше 7 тыс. — лицами, ранее совершавшими преступления, 2,3 тыс. — лицами, в состоянии опьянения. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось на 25,8% и достигло 7,76 тыс.

За этот период в регионе было совершено 83 хулиганства, 65 разбойных нападений, 364 грабежа, более 6,7 тыс. мошенничеств, свыше 7,9 тыс. краж. За шесть месяцев в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 3,8 тыс. преступлений (-25,8%), а также установлено 254 (-43,8%) факта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.