Не только беременность меняет женщину: забота о ребенке запускает удивительные процессы

Материнство и забота о детях могут буквально менять работу мозга, сообщает HHMI со ссылкой на исследования нейробиолога Бьянки Джонс Марлин из Колумбийского университета. Ее лаборатория изучает, как гормоны, звуки и запахи младенцев запускают механизмы привязанности и помогают взрослым быстрее реагировать на потребности потомства.

Один из главных участников этого процесса — окситоцин. Например, у мышей он усиливается во время родов и помогает матери реагировать на писк детеныша: вернуть его в гнездо, согреть и накормить.

Но важный вывод исследования в том, что мозг способен учиться заботе со временем. Когда самок мышей, которые никогда не рожали, помещали рядом с матерями и детенышами, у них менялась активность нейронов в слуховой коре. Они начинали реагировать на писк малышей почти так же, как биологические матери, и тоже проявляли заботу.

Марлин считает, что природа подготовила живые организмы к выживанию через гибкость мозга. Беременность и роды запускают мощные материнские инстинкты и синтез гормонов, но сам опыт ухода тоже может формировать похожие реакции.

Ученые также изучили роль запахов: впервые родившие матери признавали запах детенышей только после реального ухода за ними. Это показывает, что материнская связь — не просто врожденный рефлекс, а живой процесс, который усиливается через контакт, заботу и опыт.