Онлайн-УЗИ для будущих мам: как в Красногорске врачи консультируют пациенток со столичными экспертами
REGIONS: в Красногорском роддоме прошла первая консультация с дистанционным УЗИ
Фото: [vk.com/Красногорская больница]
Красногорский родильный дом сделал первый шаг в освоении новых форматов медицинской помощи. В отделении патологии беременности впервые была проведена телемедицинская консультация с применением дистанционного ультразвукового исследования, сообщил REGIONS.
Механизм взаимодействия выстроен следующим образом: врачи роддома организовали онлайн-сеанс с экспертами МОНИИАГ параллельно с проведением УЗИ пациентки. Специалисты из столицы получили доступ к данным сканирования в реальном времени, уточнили необходимые детали и совместно с лечащим врачом проанализировали индивидуальные особенности протекания беременности. По завершении консультации женщине были выданы адресные рекомендации, составленные с учетом всех особенностей ее состояния.
В Красногорске планомерно наращивают использование телемедицинских сервисов для работы с пациентами, включая будущих мам. Подобный формат избавляет беременных, нуждающихся в консультациях профильных экспертов, от необходимости личных поездок в региональные медцентры. Это приобретает особую значимость для женщин, чья беременность проходит с осложнениями и кому предписано избегать излишней физической нагрузки.
«Мы объединяем опыт специалистов разных медицинских учреждений, обеспечиваем преемственность лечения и делаем специализированную помощь более доступной для будущих мам», — подчеркнули в пресс-службе Красногорской клинической больнице.
Вариантов записи на дистанционную консультацию несколько: через чат-бота «Денис» в МАХ, через региональный портал «Здоровье» (нужна полная авторизация), через мобильное приложение «Добродел: Телемедицина» или по телефону контакт-центра 122.
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