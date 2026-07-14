«Видели меня на сайте знакомств?»: Алсу после развода с миллиардером заявила о желании строить новые отношения

Певица Алсу, которая долгое время хранила молчание о своей личной жизни после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым, наконец рассказала о планах на будущее, передает Super.

Артистка стала гостьей музыкального фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, где появилась в эффектном образе — платье с прозрачными сверкающими вставками и объемными рукавами. На вопрос о том, готова ли Алсу снова строить отношения, певица в комментарии «Звездач» ответила с долей юмора и искренности.

«Думаете, мне нужен мужчина? Может, это я ему нужна? Проблем никаких нет и желание есть. Все хорошо. Видели меня на сайте знакомств? Я отправила туда лучшие свои фотографии», — пошутила Алсу.

Долгое время певица избегала обсуждения своих романтических отношений, предпочитая сосредоточиться на воспитании детей и творчестве. Однако теперь она дала понять, что открыта для нового этапа. С Абрамовым певица прожила в браке 18 лет, экс-супруги воспитывают троих детей.

Ранее телеведущая Дана Борисова призналась, что больше не хочет вступать в отношения.