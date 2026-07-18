Атака БПЛА на Москву и Подмосковье днем 18 июля: последние новости, сколько дронов сбито, пострадавшие

В Московской области в результате налета украинских дронов ранения различной степени тяжести получил 61 человек. Большинство пострадавших зафиксировано в Электростали и Ногинске, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Последствия воздушного налета

В результате масштабной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области ранения и травмы получил 61 человек. Официальные данные о последствиях инцидента в субботу, 18 июля, обнародовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, основная часть пострадавших приходится на городской округ Электросталь, где травмы получили 57 граждан, еще 4 человека пострадали в Ногинске.

Состояние раненых и медицинская помощь

Медицинские специалисты оперативно распределили пострадавших в зависимости от тяжести полученных повреждений. Губернатор уточнил, что 20 человек уже получили амбулаторную помощь, госпитализация этим людям не понадобилась. В то же время 9 местных жителей сейчас находятся под наблюдением врачей в тяжелом состоянии, а еще 31 человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Характер полученных травм

У госпитализированных граждан врачи выявили минно-взрывные и осколочные ранения, термические ожоги, а также черепно-мозговые травмы, различные переломы конечностей и случаи отравления угарным газом. Глава региона подчеркнул, что абсолютно все пострадавшие находятся под постоянным контролем медицинского персонала и обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными препаратами.