В селе Сенницы возродили легендарное усадебное книжное собрание, насчитывавшее в прошлом веке тысячи томов. В основу музейной экспозиции легли уникальные артефакты, редкие издания и семейные реликвии местных жителей, пишет REGIONS.

Фото: [ пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина ]

В городском округе Коломна, на территории села Сенницы, состоялось праздничное открытие музея под названием «Библиотека Келлера». Данный проект позволил восстановить знаменитую усадебную книжную коллекцию, которая на заре 20 столетия включала более 7000 томов. Торжественные мероприятия по случаю запуска объекта прошли под символическим названием «Золото Сенниц 7097». По словам депутата Государственной думы Никиты Чаплина, это событие является значимым достижением в деле сбережения исторической памяти.

История и состав экспозиции

Уникальный фонд на протяжении долгого времени собирали сменявшие друг друга собственники усадьбы, среди которых были представители дворянских родов Гагариных, Виельгорских и Келлеров. Помимо печатных изданий, коллекция включала старинное оружие, монеты, редкие минералы и произведения искусства. В настоящее время определенная часть этих предметов находится на хранении в Государственном Эрмитаже и других ведущих музейных комплексах России.

Финансирование и поддержка проекта

Депутат Никита Чаплин подчеркнул, что восстановление этой усадебной жемчужины стало реальным благодаря выделению гранта Президента России, содействию местной администрации и вовлеченности самих граждан. Местные жители активно помогали формированию фонда, безвозмездно передавая в дар музею книги из личных собраний. Парламентарий добавил, что данный проект наглядно демонстрирует успешную интеграцию исторического прошлого в современную жизнь.