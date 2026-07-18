Немой интеллект: ученые раскрыли поразительную правду о работе человеческого мозга

Исследователи из США выяснили, что способность рассуждать логически не связана с языковыми навыками. Эксперименты с участием пациентов с нарушениями речи подтвердили, что за интеллект и логику отвечает отдельная мозговая система.

Эксперименты с участием пациентов

Специалисты из Массачусетского технологического института провели исследование, в котором приняли участие здоровые добровольцы и люди с афазией — речевым расстройством, развившимся вследствие перенесенного инсульта. В ходе испытаний люди с нарушениями речи успешно разгадывали логические ребусы, определяли числовые закономерности и разбирались в геометрических матрицах. Свои решения они демонстрировали с помощью рисунков или жестов, показав результаты на уровне здоровых участников группы.

Наблюдения за активностью мозга

В процессе работы эксперты применили метод функциональной магнитно-резонансной томографии для отслеживания мозговой активности здоровых людей при поиске скрытых правил. Мониторинг продемонстрировал, что речевые центры мозга оставались неактивными в момент анализа логических утверждений. За выполнение данных операций отвечала специализированная система множественного запроса, мобилизующаяся для преодоления комплексных ментальных задач.

Практическое значение открытия

Как заявила соавтор научной работы Хоуп Кин в статье для журнала PNAS, полученные выводы полностью разрушают старую гипотезу о необходимости языковых навыков для оперирования символами. Речевой аппарат требуется человеку лишь для постановки условий или озвучивания итогов, но не для самого аналитического процесса. Данное открытие крайне важно для медицины: потеря речи после травм не означает угасание интеллекта. Пациенты с афазией способны полноценно вести учет финансов, распределять бюджет и играть в шахматы.