Синоптики предупредили о грозах в Московском регионе 20 июля

В Московском регионе в понедельник, 20 июля, ожидаются грозы, несмотря на сохранение жаркой погоды. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

По данным синоптиков, в воскресенье, 19 июля, жителей столицы и Подмосковья ждет солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.

В начале новой недели температурный фон останется высоким, однако погодные условия начнут меняться. В понедельник прогнозируется переменная облачность, а в западных районах Московской области возможны кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы, во время которых скорость порывов ветра может достигать 15 метров в секунду.

Во вторник жара начнет постепенно ослабевать. По прогнозу Гидрометцентра, в регионе установится облачная погода с прояснениями, вновь пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах сохраняется вероятность гроз.

Ранее сообщалось, что избыточное потоотделение связали с мутацией в гене SCN10A.