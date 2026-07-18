Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала романтичные фото в ромашках

31-летняя актриса опубликовала в личном блоге серию снимков, сделанных среди ромашек. На фотографиях Лиза предстала в максимально естественном и легком образе: распущенные волосы свободно струятся по плечам, макияж почти отсутствует, а внимание привлекает лишь искренняя улыбка и гармония с природой.

Кадры получились невероятно нежными и воздушными. Подписчики отметили, что Арзамасова буквально растворилась в ромашковом море, став частью этого цветущего пейзажа. Многие назвали Лизу «девочкой-летом», отметив, что такие естественные образы идут ей больше всего. Похоже, Лиза нашла идеальный способ передать атмосферу теплого сезона и подарить подписчикам порцию хорошего настроения.

Ранее 52-летняя актриса Екатерина Волкова восхитила поклонников дерзкой фотосессией.