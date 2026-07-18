Священнослужитель объяснил скрытый смысл и неуместность популярной фразы «земля пухом»

Настоятель православного храма призвал верующих отказаться от использования известного выражения на похоронах. Священник раскрыл исторические корни этого изречения и предложил христианскую альтернативу для поминовения усопших, пишет aif.ru .

Исторические корни и истинное значение выражения

Настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов порекомендовал отказаться от использования привычных слов «земля пухом» во время траурных церемоний. В интервью изданию «Аргументы и факты» священнослужитель отметил, что данное изречение уходит корнями во времена Древнего Рима. В античности эта фраза нередко несла в себе скрытый негативный подтекст и служила скорее недобрым напутствием. Настоятель уточнил, что в древности под пуховой землей подразумевался исключительно рыхлый грунт, который облегчал диким животным доступ к захороненным останкам человека, поэтому никакого благопожелательного смысла выражение изначально не имело.

Православный взгляд на посмертную участь

С точки зрения христианского вероучения, после завершения земного пути физическая оболочка человека полностью теряет способность к восприятию каких-либо физических ощущений. Максим Портнов подчеркнул, что для верующих людей первостепенное значение имеет исключительно дальнейшая судьба бессмертной души, а не состояние оставленного тела. По этой причине священник назвал традиционную фразу «Царствия Небесного» наиболее подходящей заменой. Данное прошение напрямую выражает надежду на обретение душой покойного вечного упокоения.

Рекомендации для новоначальных прихожан

Помимо этого, руководитель религиозной общины дал важный совет гражданам, которые только начинают знакомиться с церковными правилами и посещать богослужения. Настоятель призвал новичков проявлять эмоциональную стойкость и не воспринимать критические реплики или замечания со стороны постоянных прихожан слишком близко к сердцу. По его словам, внутреннее спокойствие поможет избежать ненужных обид, которые способны стать серьезным препятствием на пути духовного развития человека.