«Я испытал странное удовольствие»: Кирилл Сафонов сбежал от семьи в Нью-Йорк

Известный актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева, которые уже много лет состоят в браке, сейчас живут по разные стороны океана. Все началось с того, что 53-летний Сафонов решил покинуть Израиль из-за напряженной обстановки в регионе.

Как пишет Teleprogramma.org, в марте 2026 года он отправился в США и обосновался в Нью-Йорке, где живет его дочь от первого брака Анастасия. Савельева же осталась в Москве вместе с их сыном. У нее серьезные причины продолжать жить на родине: мать певицы получила тяжелую травму — упав в автобусе, она заработала оскольчатый перелом со смещением, перенесла уже две операции и теперь нуждается в постоянном уходе.

Пока Саша ухаживает за больной мамой, Сафонов осваивается в Нью-Йорке. Недавно его дочь Анастасия уехала отдыхать в Италию, оставив отца одного в огромном городе. Как признался сам актер, это был эксперимент: дочь заставила его поменять билеты и пожить одному, чтобы он прочувствовал «нью-йоркское одиночество». Однако вместо чувства изоляции Сафонов неожиданно испытал «какое-то странное удовольствие».

Гуляя по улицам мегаполиса, актер понял, что ему комфортно одному. Кирилл даже пошутил в блоге, что «категорически провалил» этот эксперимент, и предположил, что дело не в Нью-Йорке, а в том, что он всегда любил людей на безопасном расстоянии.

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