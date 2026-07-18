Меладзе полностью прекратил выступления в России

Певец Валерий Меладзе, известный по хитам «Салют, Вера» и «Океан и три реки», принял решение полностью прекратить выступления в России. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash, артист больше не дает концертов ни в городах России, ни на частных и корпоративных мероприятиях.

Все началось после концерта в Дубае в 2023 году. Тогда внимание к певцу привлекло его отношение к националистическому лозунгу. Позднее интерес к Меладзе усилился, когда выяснилось, что организаторы его европейского турне поддерживают Украину и собирают средства для ВСУ. Эти факты вызвали неоднозначную реакцию на родине артиста. Более того, в результате этого его концерт отменили в Киргизии.

Сейчас Меладзе полностью переключился на зарубежные выступления. Особой популярностью он пользуется у русскоязычной публики в Дубае. Стоимость его закрытых концертов достигает €130 тысяч. Между гастролями певец живет в Испании, где, по-видимому, обосновался надолго.

Ранее сообщалось, что дочь Валерия Меладзе получила штрафы за нарушение ПДД на сумму более ₽80 тысяч.