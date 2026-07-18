Скроллинг, изоляция и недосып: невролог назвал привычки, приближающие деменцию

Невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин в беседе с изданием « Лента.ру » предупредил о скрытой опасности ряда повседневных привычек, которые распространены среди людей в возрасте 40–50 лет. По словам специалиста, эти, на первый взгляд, безобидные действия могут существенно повысить риск развития деменции в пожилом возрасте.

Доктор охарактеризовал привычный образ жизни многих современников как совокупность «тихих убийц» здоровья мозга. В первую очередь он обратил внимание на такую рутинную практику, как чтение новостной ленты и бесконечный скроллинг соцсетей во время приема пищи или перед сном. Врач пояснил, что подобное поведение создает устойчивую когнитивную перегрузку. В результате мозг перестает глубоко обрабатывать информацию, переходя в режим поверхностного сканирования, из-за чего новые нейронные связи не формируются должным образом, а функция запоминания постепенно атрофируется.

Вторым значимым фактором, по мнению невролога, выступает полная социальная изоляция. Мацокин пояснил, что для поддержания здоровья мозгу необходима постоянная интеллектуальная «тренировка» — например, обсуждение прочитанной литературы или партия в настольную игру в кругу друзей. Такие активности, как утверждает специалист, создают так называемый когнитивный резерв, который служит надежной защитой от нейродегенеративных изменений.

Кроме того, серьезную угрозу представляет хронический дефицит сна. Врач подчеркнул, что сон продолжительностью менее шести часов является критически опасным. Именно в ночное время, объяснил доктор, активизируется глимфатическая система мозга, отвечающая за выведение токсичного бета-амилоидного белка, который считается главным маркером болезни Альцгеймера. Невролог акцентировал, что сон должен быть не просто длительным, но глубоким и «фармакологически чистым» — то есть достигаемым без помощи снотворных препаратов, которые могут искажать естественные процессы восстановления.

Еще одним фактором риска, названным специалистом, стало прогрессирующее ухудшение слуха. Мацокин объяснил, что когда мозг вынужден тратить дополнительные ресурсы на распознавание и расшифровку звуков, его когнитивный потенциал истощается, и на полноценное запоминание информации сил уже не остается. Врач резюмировал, что все перечисленные привычки в совокупности создают благоприятную почву для развития деменции, однако их своевременная коррекция может существенно отсрочить или вовсе предотвратить неблагоприятный сценарий.

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