Границы открыты без лишней волокиты: куда россиян пустят по обычному паспорту

Для посещения ряда иностранных государств гражданам России не требуется оформлять загранпаспорт. Эксперты составили список доступных направлений, куда можно отправиться в путешествие по обычному внутреннему паспорту, пишет MagadanMedia .

Ближайшие соседи и популярные маршруты

Наиболее доступным вариантом для отдыха традиционно является Белоруссия, при пересечении границы с которой путешественники практически не проходят строгих проверок. Доехать до Минска можно как на железнодорожном транспорте, так и долететь на самолете, а находиться в республике разрешено в течение 90 дней. Аналогичный трехмесячный период пребывания без получения визы действует и в Казахстане. Эта крупная центральноазиатская страна привлекает туристов развитой инфраструктурой, особенно в Алматы.

Условия въезда в Закавказье и Центральную Азию

При планировании поездки в Армению туристам важно учитывать способ передвижения: воспользоваться внутренним документом разрешается исключительно при покупке авиабилетов. Для путешествия на автомобиле или поезде заграничный паспорт все же понадобится. Срок нахождения в стране без визовых формальностей составляет 180 дней. Для любителей природы и уединенного отдыха открыты Киргизия и Таджикистан. В Киргизии без обязательной регистрации можно провести 30 дней, а в Таджикистане — до 90 дней.

Горный туризм и рекомендации экспертов

Еще одной точкой на карте для обладателей общегражданского паспорта является Южная Осетия, куда добираются на машине через территорию Северной Осетии. Данный регион привлекает путешественников древними памятниками архитектуры и горными пейзажами. Специалисты подчеркивают, что подобные поездки значительно экономят время на сборы, однако настоятельно рекомендуют отслеживать актуальные миграционные правила перед отправлением, так как требования могут оперативно корректироваться.