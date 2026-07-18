Объявившая о беременности от Иракли модель отреагировала на его предложение экс-жене в шоу «Ставка на любовь»

22-летняя Екатерина Лукьянова, модель, которая ранее заявляла о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы, отреагировала на новость о том, что ее возлюбленный публично сделал предложение своей бывшей жене Елене Гребенщиковой, пишет Teleprogramma.org.

Это произошло в финале шоу «Ставка на любовь», где пара решила дать отношениям второй шанс. Лукьянова узнала о случившемся и в своем комментарии дала понять, что не собирается устраивать скандалов.

Модель заявила, что пока не хочет разговаривать с Иракли по личным причинам, и предложила дождаться объяснений от него и Елены. При этом она не стала отказываться от отношений с музыкантом, который старше ее более чем на 20 лет.

«Думаю, что Иракли вам все объяснит вместе с Еленой. Подождите немного», — сказала Екатерина.

Ранее Лукьянова утверждала, что ждет ребенка от Пирцхалавы, однако анализ крови, сданный 15 июля в московской клинике, показал, что уровень ХГЧ соответствует норме для небеременной женщины.