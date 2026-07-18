Сдавший ЕГЭ в СИЗО на 300 баллов арестант принял неожиданное решение о будущем

Находящийся под стражей московский одиннадцатиклассник успешно сдал государственные экзамены по 4 предметам и планирует связать свою жизнь с юриспруденцией, чтобы помогать оступившимся несовершеннолетним. Об этом пишет РИА «Новости».

Планы на высшее образование

Московский школьник, продемонстрировавший выдающиеся результаты на Едином государственном экзамене в условиях следственного изолятора, намерен подать документы на юридический факультет. Своими планами на будущее юноша поделился с правозащитниками из Общественной наблюдательной комиссии столицы.

Причины совершенного поступка

В изолятор одиннадцатиклассник попал после вынесения приговора в 2025 году за поджог релейного шкафа. На совершение преступления его подтолкнуло желание заработать деньги для свиданий с девушкой. Подросток признался, что рассчитывал исключительно на административную ответственность. На текущий момент молодой человек ожидает вердикта апелляционной инстанции.

Изменение жизненных ориентиров

По словам юноши, пребывание под стражей заставило его кардинально переосмыслить ценности и серьезно взяться за учебу. Информационное агентство «РИА Новости» приводит его слова о том, что он даже видит положительную сторону в случившемся, так как осознал важные вещи и больше не желает расстраивать свою мать. В свободные часы арестант активно изучает религиозные книги, включая труды архимандрита Тихона Шевкунова. Полученный диплом юриста он планирует использовать для правовой поддержки трудных подростков.

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